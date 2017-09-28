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Политика
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Политика
Новый посол США в РФ Хантсман планирует приступить к работе в начале октября
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    Новый посол США в РФ Хантсман планирует приступить к работе в начале октября

    7:29  28 Сентября 2017
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    Новый посол США в РФ Хантсман планирует приступить к работе в начале октября

    Москва, 28 сентября. Новый посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Хантсман приедет в Москву до 3 октября.

    Как пишет газета «Известия», ссылаясь на источники в американских дипломатических кругах, политик намерен успеть на вручение верительных грамот в Кремле. В противном случае послу придется ждать еще месяц, чтобы приступить к работе.

    Как отметили эксперты, в Вашингтоне надеются, что дипломату удастся «подлатать» российско-американские связи. Они также подчеркнули, что американское руководство поставило перед ним сложную задачу внести вклад в преодоление острого кризиса в отношениях двух держав.

    Новый посол США в РФ Хантсман планирует приступить к работе в начале октября

     

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    Автор: Алия Садыкова
    #россия #сша #москва #посол #джон хантсман
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