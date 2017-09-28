Сценарий фильма «Завтрак у Тиффани» продали за рекордную сумму в Лондоне

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Лондон, 28 сентября. Принадлежавший известнейшей британской актрисе Одри Хепберн сценарий фильма «Завтрак у Тиффани» был продан вчера за рекордную сумму на аукционе Christie's. Сценарий был продан за 632,7 тысяч британский фунтов (846,5 тыс. долларов), хотя предполагалось, что его стоимость на торгах не превысит 60–90 тыс. фунтов.

Сценарий фильма «Завтрак у Тиффани» — романтической комедии 1961 года про независимую девушку, которая ищет богатого кавалера — напечатан на 140 страницах и изобилует пометками, которые сделала сама актриса. Именно поэтому он был настолько интересен коллекционерам.

screenplay of Breakfast at Tiffany's...this scene is awesome. pic.twitter.com/iTsL0A4Xsp — Cass Lemon (@CasandraFargas) March 15, 2013

«Посмотрите, во-первых, на ее прекрасный почерк, а, во-вторых, на количество пометок. Можно взять этот сценарий и смотреть с ним фильм, и вы увидите, как она делает акцент на подчеркнутых словах, и насколько этот акцент правильный», — рассказал РИА Новости руководитель британского Christie's Орландо Рок.

В общей сложности на торгах в Christie's были выставлены 500 вещей, принадлежавших ранее Одри Хэпберн, в том числе одежда и аксессуары.