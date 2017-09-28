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Президент УНИКСа прокомментировал перебор с легионерами на новый сезон
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    Президент УНИКСа прокомментировал перебор с легионерами на новый сезон

    7:34  28 Сентября 2017
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    Президент УНИКСа прокомментировал перебор с легионерами на новый сезон

    Москва, 28 сентября. Подмосковные «Химки» и казанский УНИКС превысили лимит на иностранных баскетболистов, принятый в Единой лиге ВТБ. На сегодняшний день в составе обоих российских клубов по восемь легионеров. 

    Как отметил президент казанского клуба Евгений Богачев, УНИКС решил не заявлять на игры Единой лиги сербского баскетболиста Данило Анджушича, который будет помогать казанцам в еврокубковых матчах, пишут «Известия».

    «Действительно, у нас вновь перебор легионеров (в прошлом сезоне в играх Лиги ВТБ за УНИКС не мог играть мексиканец Пол Столл. Поэтому предварительно мы не будем заявлять в Лигу ВТБ Данило Анджушича», — отметил Богачев.

    На сезон-2017/18 в заявке УНИКСа будут играть лучший оборонительный игрок Евролиги-2012/13 Стефан Ласме, Мелвин Эжим, американский защитник Джамар Смит, латвийский «большой» Мартиньш Майерс, форвард Трент Локетт, а также Костас Каймакоглу и Хоаким Колом.

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    Автор: Дана Балан
    #баскетбол #уникс #богачев
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