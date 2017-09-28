Основным кандидатом на пост главы Дагестана назвали замглавы Росгвардии

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Москва, 28 сентября. В качестве главного кандидата на пост главы Дагестана рассматривается первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов. Об этом сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа Руслан Курбанов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Курбанова, первого замдиректора Росгвардии долгое время готовили к назначению. Одним из этапов подготовки он назвал назначение Меликова полпредом президента в Северокавказском федеральном округе (СФО).

«Его работа на посту полпреда позволила ему ближе ознакомиться с республикой и понять глубину ее проблем», — отметил Курбанов.

Сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа сообщил, что ранее Меликов отказывался от предложения возглавить Дагестан.

Напомним, накануне глава Дагестана Рамазан Абдулатипов объявил, что собирается подать заявление об отставке. Губернатор отметил, что предложил несколько кандидатур на пост главы республики, сообщает Газета.ru.