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Политика
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Россия
Автостат: Число электромобилей в России превысило 1 тыс. единиц
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    Автостат: Число электромобилей в России превысило 1 тыс. единиц

    7:19  28 Сентября 2017
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    Автостат: Число электромобилей в России превысило 1 тыс. единиц

    Москва, 28 сентября. Число электрокаров в России превысило одну тысячу единиц. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».

    По подсчетам, на 1 июля 2017 года на территории России зарегистрировано 1100 электромобилей. Большая часть автомобилей зафиксирована в Москве и Подмосковье. Лидирует в списке модель Nissan Leaf.

    Также российские водители покупали Mitsubishi i-MiEV, Tesla Model S, LADA Ellada. Они также отдали предпочтение Tesla Model X, Renault Twizy и BMW i3.

    Ранее сообщалось, что производитель пылесосов создаст собственный электрокар к 2020 году.

    Автостат: Число электромобилей в России превысило 1 тыс. единиц

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    Автор: Алия Садыкова
    #россия #электромобиль
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