Зять Трампа на время президентских выборов стал женщиной

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Вашингтон, 28 сентября. Зять и старший советник американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер был зарегистрирован на выборах как женщина. Об этом в четверг пишет издание Wired.

По данным газеты, в строке пола регистрационного бланка зятя Трампа написано «женский» (Female). По данным документа, Кушнер зарегистрировался восемь лет назад и голосовал в последний раз в минувшем году.

Jared Kushner voted as a woman, according to his New York registration form. @ashleyfeinberg reports https://t.co/3MRhiy4dRV — WIRED (@WIRED) September 27, 2017

Напомним, ранее стало известно, что зять Трампа был уличен в использовании персональной почты в служебных целях.