Сирия: британский режиссер был убит ИГ в Ракке

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Дамаск, 28 сентября. Британский режиссер погиб в Сирии во время работы с курдами по съемке фильма. Об этом пишет издание Mirror Online.

Согласно данным СМИ, 32-летний британский кинематографист Мехмет Аксой был убит в Сирии боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 после присоединения к курдским военным. В момент гибели он работал в Ракке.

Отмечается, что Аксой вырос в Англии в турецкой семье.

1 Организация запрещена на территории РФ.