«Роскосмос» перенес дату пилотируемой экспедиции к МКС по просьбе NASA

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Москва, 28 сентября. По просьбе NASA «Роскосмос» перенес запуск пилотируемой экспедиции к МКС с 27 на 17 декабря. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, американское космическое агентство обратилось к российской госкорпорации с просьбой перенести очередной запуск пилотируемой экспедиции к МКС на 10.21 мск 17 декабря. Просьба обусловлена стремлением NASA обеспечить своим сотрудникам рождественские каникулы.

Из-за переноса даты полет космического корабля пройдет по двусторонней, а не по сокращенной схеме. Это значит, что перелет займет два дня вместо нескольких часов.

Напомним, в декабре пилотируемый космический корабль «Союз МС-07» должен доставить на МКС интернациональный экипаж. На орбиту отправятся российский космонавт Антон Шкаплеров и астронавты из Японии и США Норисигэ Канаи и Скотт Тингл.