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Сирия обвинила США в попытке помешать разгрому ИГ под Дейр эз-Зором
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    Сирия обвинила США в попытке помешать разгрому ИГ под Дейр эз-Зором

    7:15  28 Сентября 2017
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    Сирия обвинила США в попытке помешать разгрому ИГ под Дейр эз-Зором

    Нью-Йорк, 28 сентября. В настоящее время проамериканские курдские формирования SDF при поддержке американского спецназа стремятся помешать армии правительства Сирии завершить освобождение Дейр эз-Зора, заявил постпред Сирии в ООН Башар Джаафари в ходе заседания Совбеза ООН. Он напомнил, что курдские формирования даже перебросили силы из под Ракки, где боролись с ИГ1.

    Сирия обвинила США в попытке помешать разгрому ИГ под Дейр эз-Зором

    «Возглавляемая США международная коалиция прекратила операции в Ракке — оплоте ИГ, и направила так называемые «Силы демократической Сирии» (SDF) на Дейр-эз-Зор, который в тот момент уже освобождали наши войска», — объявил Джаафари.

    Представитель Сирии подчеркнул, что «американцы соревнуются с сирийской армией за освобождение Дейр-эз-Зора вместо того, чтобы сражаться с ИГ в Ракке».

    В ходе своего выступления в Совбезе ООН сирийский постпред подчеркнул также, что присутствие американских войск на сирийской земле неправомочно и является нарушением суверенитета Сирии.

    Сирия обвинила США в попытке помешать разгрому ИГ под Дейр эз-Зором

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Валентин Меликов
    #джаафари
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