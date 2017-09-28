Минтранс РФ определил точную дату прекращения перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа»
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Москва, 28 сентября. Перевозка пассажиров регулярных рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» будет проводиться до 15 октября.
Об этом рассказали в министерстве транспорта России. Как пишет РИА Новости, в Минтрансе также порекомендовали пассажирам с билетами на более поздний срок сдавать билеты по месту их приобретения для получения возврата денег.
Ранее сообщалось, что около двух тысяч пассажиров авиакомпании вернуться из турецкой Антальи в Москву 28 сентября. Минтранс России достиг договоренностей с аэропортами и топливозаправочными компаниями для обслуживания бортов проблемного перевозчика.