Минтранс РФ определил точную дату прекращения перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа»

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Москва, 28 сентября. Перевозка пассажиров регулярных рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» будет проводиться до 15 октября.

Об этом рассказали в министерстве транспорта России. Как пишет РИА Новости, в Минтрансе также порекомендовали пассажирам с билетами на более поздний срок сдавать билеты по месту их приобретения для получения возврата денег.

Ранее сообщалось, что около двух тысяч пассажиров авиакомпании вернуться из турецкой Антальи в Москву 28 сентября. Минтранс России достиг договоренностей с аэропортами и топливозаправочными компаниями для обслуживания бортов проблемного перевозчика.