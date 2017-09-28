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Россия
Российские школы будут получать информацию о здоровье учеников из поликлиники
Россия
Российские школы будут получать информацию о здоровье учеников из поликлиники
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    Российские школы будут получать информацию о здоровье учеников из поликлиники

    6:45  28 Сентября 2017
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    Российские школы будут получать информацию о здоровье учеников из поликлиники

    Москва, 28 сентября. Школы получат всю необходимую информацию о состоянии здоровья учеников.

    Как пишет газета «Известия», приказ уже разработан в Минздраве страны, а также зарегистрирован в Минюсте и вступит в силу с 1 января 2018 года.

    Согласно документу, полученную в ходе медицинского осмотра информацию врачи буду отправлять в организацию, в которой ребенок обучается. По мнению экспертов, это поможет грамотно составить рацион ребенка, а также определить оптимальную физическую нагрузку для него. 

    Ранее сообщалось, что Минздрав РФ сокращает программу диспансеризации. 

    Российские школы будут получать информацию о здоровье учеников из поликлиники

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    Автор: Алия Садыкова
    #больница #школа #поликлиника #медосмотр
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