Российские школы будут получать информацию о здоровье учеников из поликлиники

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Москва, 28 сентября. Школы получат всю необходимую информацию о состоянии здоровья учеников.

Как пишет газета «Известия», приказ уже разработан в Минздраве страны, а также зарегистрирован в Минюсте и вступит в силу с 1 января 2018 года.

Согласно документу, полученную в ходе медицинского осмотра информацию врачи буду отправлять в организацию, в которой ребенок обучается. По мнению экспертов, это поможет грамотно составить рацион ребенка, а также определить оптимальную физическую нагрузку для него.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ сокращает программу диспансеризации.