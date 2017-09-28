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Россия
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Технологии
Apple не справляется с объемами производства iPhone X из-за датчиков Face ID
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    Apple не справляется с объемами производства iPhone X из-за датчиков Face ID

    6:41  28 Сентября 2017
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    Apple не справляется с объемами производства iPhone X из-за датчиков Face ID

    Нью-Йорк, 28 сентября. Производство iPhone X задерживается из-за проблем в сборке датчиков системы распознавания лиц Face ID. Об этом со ссылкой на источник сообщает The Wall Street Journal .

    Трудности у поставщиков Apple возникли с модулем Romeo. Датчик проецирует более 30 тысяч точек, необходимых для создания 3D модели лица. Romeo и инфракрасная камера Juliet устанавливается в основной компонент системы распознавания лиц Face ID — камеру True Depth.

    По данным издания, в настоящее время поставщики Apple смогли наладить производство модуля Juliet , но из-за проблем со сборкой датчика Romeo им удается выпускать лишь несколько десятков тысяч новых смартфонов в день.

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    Автор: Виталий Малясев
    #apple #iphone
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