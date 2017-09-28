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Россия
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Политика
Цукерберг прокомментировал обвинения Трампа в адрес Facebook
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    Цукерберг прокомментировал обвинения Трампа в адрес Facebook

    6:36  28 Сентября 2017
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    Цукерберг прокомментировал обвинения Трампа в адрес Facebook

    Вашингтон, 28 сентября. Основатель и руководитель Facebook Марк Цукерберг ответил на заявление президента США Дональда Трампа, обвинившего социальную сеть и американские СМИ в заговоре против него.

    Об этом он написал на своей странице. По мнению Цукерберга, критика в адрес социальной сети звучит не только из уст американского лидера, но и со стороны демократов. Последние обвиняют социальную сеть в помощи Трампу в его избирательной кампании.

    Как добавил Цукерберг, обе стороны расстроены из-за идей и контента, которые им не по душе. Цукерберг подчеркнул, вот что означает управлять платформой для всех идей.

    Цукерберг прокомментировал обвинения Трампа в адрес Facebook

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    Автор: Алия Садыкова
    #трамп #цукерберг
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