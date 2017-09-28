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Facebook удалил десятки тысяч фейковых аккаунтов перед выборами в Германии
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    Facebook удалил десятки тысяч фейковых аккаунтов перед выборами в Германии

    6:02  28 Сентября 2017
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    Facebook удалил десятки тысяч фейковых аккаунтов перед выборами в Германии

    Вашингтон, 28 сентября. Администрация социальной сети Facebook в течение месяца перед выборами в Германии удалила десятки тысяч зарегистрированных в стране фальшивых аккаунтов. Об этом заявил представитель соцсети Ричард Аллан.

    Аллан сообщил, что фейковые аккаунты выявлялись благодаря обнаружению подозрительной активности. Всего сотрудники соцсети выявили и заблокировали десятки тысяч подобных учетных записей.  

    «В течение месяца, предшествовавшего выборам, мы удалили десятки тысяч фейковых аккаунтов в Германии», — говорится в сообщении.

    По словам Аллана, решение тесно сотрудничать с властями Германии в Facebook приняли после сообщений об иностранном вмешательстве в президентские выборы в США и Франции. Совместная работа была направлена на борьбу с дезинформацией.

    Facebook удалил десятки тысяч фейковых аккаунтов перед выборами в Германии

    Напомним, ранее о намерении активизировать борьбу с фейковыми аккаунтами заявил глава службы безопасности Facebook Алекс Стамос. По словам Стамоса, администрация  соцсети намерена ограничить доступ к рекламным функциям часто публиковавшим фейковые новости страничкам и улучшить систему распознавания фейковых аккаунтов на стадии регистрации, сообщает RT.

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    Автор: Виталий Малясев
    #выборы #германия #facebook
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