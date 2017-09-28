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Россия
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Россия заблокирует украинский проект миротворческой миссии ООН в Донбассе
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    Россия заблокирует украинский проект миротворческой миссии ООН в Донбассе

    5:35  28 Сентября 2017
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    Россия заблокирует украинский проект миротворческой миссии ООН в Донбассе

    Москва, 28 сентября. Россия заблокирует украинский проект резолюции о миротворческой миссии ООН в Донбассе, если он будет внесен на рассмотрение. Об этом со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщают «Известия».

    По данным издания, украинская сторона пытается добиться размещения миротворческого контингента на всей территории Донбасса. Тогда как Россия настаивает на том, что миротворцы должны находиться на линии соприкосновения, где работает миссия ОБСЕ.

    «Им важно обозначить конфликт в Донбассе как межгосударственный, в этом случае линия разграничения проходит по границе. Но это не соответствует позиции участников Минских соглашений, где конфликт обозначен как внутриукраинский», — цитирует председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева издание.

    Сенатор также отметил, что предложение России соответствует Минским соглашениям, но против проекта Москвы уже выступили Киев и Вашингтон.

    Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко выступил против российского участия в миротворческой миссии ООН в Донбассе. Свое мнение украинский лидер обосновал тем, что Россия якобы «является стороной в конфликте», сообщает RT.

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    Автор: Виталий Малясев
    #россия #донбасс #украина #оон #москва #миротворцы
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