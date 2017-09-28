Проект стратегии развития аэронавигационной системы в России одобрили в правительстве

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Москва, 28 сентября. К 2025 году над Россией могут появиться зоны свободного воздушного пространства, которые позволят уменьшить время полетов и сократить расходы на авиационное топливо. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, положение о создании зон свободного воздушного пространства содержится в проекте стратегии развития аэронавигационной системы РФ до 2030 года. Документ на прошлой неделе одобрила возглавляемая Аркадием Дворковичем комиссия правительства РФ по транспорту.

Одобрение комиссии стало лишь первым этапом на пути принятия стратегии. До 20 ноября правительственная комиссия по транспорту должна рассмотреть проект государственной организационной модели управления аэронавигационной системой и аэронавигационный план. К 20 декабря на правительственном уровне должны быть рассмотрены «дорожная карта» и пакет предложений по несению изменений в соответствующие нормативные акты.