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Рыбный дождь прошел в Мексике
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    Рыбный дождь прошел в Мексике

    4:49  28 Сентября 2017
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    Рыбный дождь прошел в Мексике

    Мехико, 28 сентября. В штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики вместе с дождем на землю упала масса рыбы. Об этом в социальной сети Facebook сообщает местное Управление гражданской обороны.

    По данным ведомства, необычное атмосферное явление зафиксировано в городе Тампико. Там вместе с каплями дождя на землю упало множество мелкой рыбы.

    Напомним, ранее из-за сильных снегопадов прервалось электроснабжение сразу трех районов Красноярска. Электричество из-за снега также отключили в 21 населенном пункте Красноярской области, сообщает Газета.ru.

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    Автор: Виталий Малясев
    #рыба #мексика #дождь
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