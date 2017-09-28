Госдеп рассказал, когда США уничтожат свой арсенал химического оружия

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Вашингтон, 28 сентября. В США намерены уничтожить арсенал химического оружия к концу 2023 года. Об этом со ссылкой на представителя Госдепартамента Соединенных Штатов сообщает ТАСС.

«США по-прежнему привержены завершению ликвидации своего задекларированного арсенала химического оружия к концу 2023 года», — заявил сотрудник Госдепа.

Представитель внешнеполитического ведомства США отметил, что в настоящее время власти сконцентрировались на уничтожении арсеналов химического оружия в Пуэбло, штат Колорадо и Ричмонде, штат Кентукки.

Напомним, 27 сентября в России был уничтожен последний боеприпас химического оружия. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что это станет примером для США, которые не выполняют взятые на себя обязательства по срокам уничтожения химоружия. Путин отметил, что США трижды переносили сроки уничтожения арсенала химического оружия, ссылаясь на нехватку средств, сообщает Газета.ru.