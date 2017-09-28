«ВИМ-Авиа» отменила рейс из Москвы в Анадырь
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Москва, 28 сентября. Авиакомпания «ВИМ-Авиа» отметила рейс Москва-Анадырь, пассажиры данного рейса полетят через Магадан.
По словам директора международного аэропорта Анадыря Олега Дикого, в воздушную гавань поступила телеграмма от представителей «ВИМ-Авиа» об отмене рейса.
«Есть решение объединить рейсы 197 и 193 и выполнить общий по маршруту Внуково — Магадан — Анадырь. Авиакомпания запросила продление регламента, мы подтвердили», — рассказал РИА Новости руководитель аэропорта.
Данным рейсом прилетит 141 человек. Ранее «Газета.ру» сообщала, что авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекращает выполнение чартерных рейсов из-за отсутствия средств.