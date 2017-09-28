Самолет МЧС России доставил гуманитарную помощь в Мексику

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Мехико, 28 сентября. В Мексику прибыл Ил-76 МЧС России с 35 тоннами гуманитарной помощи для пострадавших в результате мощного землетрясения жителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Борт МЧС доставил в Мексику палатки, предметы первой необходимости и продукты питания, общий вес гумпомощи составил 35 тонн. Груз доставлен в Акапулько.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике 19 сентября. По последним данным погибли 319 человек, пострадали более двух тысяч жителей страны, сообщает Газета.ru.