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Самолет МЧС России доставил гуманитарную помощь в Мексику
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    Самолет МЧС России доставил гуманитарную помощь в Мексику

    4:12  28 Сентября 2017
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    Самолет МЧС России доставил гуманитарную помощь в Мексику

    Мехико, 28 сентября. В Мексику прибыл Ил-76 МЧС России с 35 тоннами гуманитарной помощи для пострадавших в результате мощного землетрясения жителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

    Борт МЧС доставил в Мексику палатки, предметы первой необходимости и продукты питания, общий вес гумпомощи составил 35 тонн. Груз доставлен в Акапулько.

    Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике 19 сентября. По последним данным погибли 319 человек, пострадали более двух тысяч жителей страны, сообщает Газета.ru.

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    Автор: Виталий Малясев
    #россия #гумпомощь #мчс #землетрясение #мексика
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