Глава МИД Ирана заявил, что Россия стремится к мирному урегулированию в Сирии

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Нью-Йорк, 28 сентября. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о стремлении России к мирному урегулированию ситуации в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая в Обществе Азии в Нью-Йорке, Зариф заявил, что у него состоялся разговор с президентом России Владимиром Путиным. По его итогам глава МИД Ирана сделал вывод, что Россия стремится найти мирное решение конфликта в Сирии.

«Я разговаривал с президентом Путиным, я знаю, что президент Путин хочет найти мирное решение по Сирии, потому что это служит нашим интересам и их интересам», — сообщил глава МИД Ирана.

Напомним, президент России Владимир Путин встретился с Мохаммадом Джавад Зарифом в середине сентября. На встрече обсуждались вопросы борьбы с терроризмом, а также ситуация в Сирии, Ираке и Персидском заливе.