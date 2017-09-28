Мост через реку Кия обрушился в Кемеровской области

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Кемерово, 28 сентября. В Кемеровской области под загруженной фурой обрушился мост через реку Кия. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел 27 сентября. Загруженная пиломатериалами фура въехала на 40 метровый мост через реку Кия. После того, как грузовик проделал часть пути, опоры моста не выдержали, и фура провалилась в воду.

По данным местных СМИ, водитель успел покинуть кабину грузовика, в результате инцидента никто не пострадал. Из-за обрушения моста нарушено автомобильное сообщение с тремя населенными пунктами.

Напомним, ранее стало известно об обрушении моста на участке Транссибирской железнодорожной магистрали. Ферма моста обрушилась во время ремонтных работ, сообщает Газета.ru.