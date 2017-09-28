Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Мост через реку Кия обрушился в Кемеровской области
Общество
Более 4,5 млн туристов посетили Крым с начала 2017 года
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Более 4,5 млн туристов посетили Крым с начала 2017 года

    3:22  28 Сентября 2017
    81

    Более 4,5 млн туристов посетили Крым с начала 2017 года

    Симферополь, 28 сентября. С начала года Крымский полуостров посетили более 4,5 млн туристов, почти половина из них побывала на Южном берегу Крыма. Об этом со ссылкой на министра курортов и туризма республики Вадима Волченко сообщает пресс-служба регионального правительства.

    По озвученным Волченко данным на конец сентября 2017 года в Крыму побывали более 4,5 млн туристов. Почти половина турпотока (43,1%) пришлась на южный берег полуострова. На западе Крыма отдохнули 22,9% туристов, на востоке 20,2%. Загруженность гостиничных учреждений и санаториев на 21 сентября составила 45,4%.

    Волоченко подчеркнул, что налоговые поступления в региональный бюджет от туристической отрасли в 2017 году выросли на 3 — 4%.

    Напомним, ранее стало известно, что в Феодосии откроется музейный клуб «Средневековье». Клуб будет создан на базе Феодосийского музея древностей и, по мнению авторов инициативы, будет способствовать популяризации исторического наследия средневековой Кафы, сообщает RT.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Виталий Малясев
    #россия #туристы #крым
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 103638

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29466

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43058

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23286

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8910
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия до и после: ВКС РФ продолжают планомерное уничтожение ИГ — все об итогах двухлетней операции

        Сирия до и после: ВКС РФ продолжают планомерное уничтожение ИГ — все об итогах двухлетней операции

        19:07   27 Сентября 2017
        1325
        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        17:13   27 Сентября 2017
        1185
        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        15:44   27 Сентября 2017
        153
        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        12:22   27 Сентября 2017
        358