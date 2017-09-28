Более 4,5 млн туристов посетили Крым с начала 2017 года

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Симферополь, 28 сентября. С начала года Крымский полуостров посетили более 4,5 млн туристов, почти половина из них побывала на Южном берегу Крыма. Об этом со ссылкой на министра курортов и туризма республики Вадима Волченко сообщает пресс-служба регионального правительства.

По озвученным Волченко данным на конец сентября 2017 года в Крыму побывали более 4,5 млн туристов. Почти половина турпотока (43,1%) пришлась на южный берег полуострова. На западе Крыма отдохнули 22,9% туристов, на востоке 20,2%. Загруженность гостиничных учреждений и санаториев на 21 сентября составила 45,4%.

Волоченко подчеркнул, что налоговые поступления в региональный бюджет от туристической отрасли в 2017 году выросли на 3 — 4%.

Напомним, ранее стало известно, что в Феодосии откроется музейный клуб «Средневековье». Клуб будет создан на базе Феодосийского музея древностей и, по мнению авторов инициативы, будет способствовать популяризации исторического наследия средневековой Кафы, сообщает RT.