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Российские банки перестанут отчитываться о мелких кибератаках перед ЦБ
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    Российские банки перестанут отчитываться о мелких кибератаках перед ЦБ

    3:03  28 Сентября 2017
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    Российские банки перестанут отчитываться о мелких кибератаках перед ЦБ

    Москва, 28 сентября. ЦБ установит минимальный ущерб для кибератак, информацию о которых российские банки должны будут указывать в своей отчетности. Об этом со ссылкой на близкий к регулятору источник сообщают «Известия».

    По данным издания, новшество вместе с новой формой отчетности ЦБ введет в 2018 году. С начала следующего года финансовые организации будут предоставлять регулятору информацию о суме, на которую покушались киберпреступники, реальный объем похищенных средств и сумму, которую вернули клиенту.

    Близкий к ЦБ источник также сообщил изданию, что будет установлена минимальная сумма инцидента, которую необходимо указывать в отчетности.

    «Для сбора только статистически значимых данных, а также снижения затрат банков на анализ и учет незначительных инцидентов будет установлена минимальная сумма размера инцидента, отражаемого в отчетности», — сообщил «Известиям» источник, отметив, что в настоящее время в ЦБ думают над размером минимальной суммы.

    Опрошенные изданием эксперты назвали нововведение логичным, но выразили озабоченность тем, что мелкие кибератаки могут нанести значительный суммарный ущерб.

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    Автор: Виталий Малясев
    #россия #банки #цб рф #кибермошенничество
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