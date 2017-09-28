Йемен надеется, что США отменят запрет на въезд в отношении его граждан

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Сана, 28 сентября. Власти Йемена выразили надежду, что американский президент Дональд Трамп изменит свое решение и исключит их страну их списка государств, гражданам которых запрещен въезд в США. С таким заявлением выступил советник президента Йемена Ясин Макауи.

«Мы надеемся, что президент Трамп и его администрация пересмотрят решение о включении Йемена в этот список и снимут ограничения, наложенные на йеменских граждан», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Макауи, Белый дом не учитывает усилия, которые предпринимает правительство Йемена для борьбы с терроризмом.

В то же время, Трамп заявил, что список государств, гражданам которых будет нельзя въезжать на территорию США, может быть расширен. Его заявление было опубликовано на сайте Белого дом.