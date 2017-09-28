Кортеж Трампа стал причиной ДТП в Индианаполисе

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Индианаполис, 28 сентябрь. Во время следования к аэропорту Индианаполиса, кортеж президента США Дональда Трампа попал в ДТП – один из полицейских, сопровождавших президента, упал со своего мотоцикла.

Как сообщается, один из сотрудников полиции, сопровождавших Трампа, не справился с управлением своего мотоцикла и упал. Мотоцикл отбросило на правую сторону дороги. Сам полицейский после инцидента остался в сознании и мог двигаться.

Пострадавший был госпитализирован. В больнице Индианаполиса подтвердили, что жизни полицейского ничего не угрожает – он отделался сломанной щиколоткой.

Президент Трамп уже выразил сочувствие в связи с произошедшим.

Just arrived in Indianapolis, Indiana to make an announcement on #TaxReform! Together, we are going to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/Dy9UwhkWHL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2017

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