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Кортеж Трампа стал причиной ДТП в Индианаполисе
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    Кортеж Трампа стал причиной ДТП в Индианаполисе

    2:40  28 Сентября 2017
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    Кортеж Трампа стал причиной ДТП в Индианаполисе

    Индианаполис, 28 сентябрь. Во время следования к аэропорту Индианаполиса, кортеж президента США Дональда Трампа попал в ДТП – один из полицейских, сопровождавших президента, упал со своего мотоцикла.

    Как сообщается, один из сотрудников полиции, сопровождавших Трампа, не справился с управлением своего мотоцикла и упал. Мотоцикл отбросило на правую сторону дороги. Сам полицейский после инцидента остался в сознании и мог двигаться.

    Пострадавший был госпитализирован. В больнице Индианаполиса подтвердили, что жизни полицейского ничего не угрожает – он отделался сломанной щиколоткой.

    Президент Трамп уже выразил сочувствие в связи с произошедшим.

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    Автор: Антон Зарубин
    #дтп #трамп #кортеж
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