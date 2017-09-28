Модель первого советского спутника продали с аукциона в США за $847 тыс.

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Нью-Йорк, 28 сентября. Тестовую модель первого искусственного спутника Земли продали на аукционе в Нью-Йорке за 847 тыс. долларов. Торги в режиме онлайн транслировал аукционный дом Bonhams.

С аукциона продана тестовая модель советского спутника «Спутник-1». Изначальная цена лота составляла 150 тыс. долларов, в итоге модель была продана за 700 тыс. долларов. Вместе с комиссионными стоимость лота составила 847,5 тыс. долларов, в ходе торгов его цена выросла в 5,5 раза.

Модель спутника в 1957 году построило советское конструкторское бюро ОКБ-1. Вес объекта составляет 45 кг, высота — 2 м. Модель выполнена из алюминия, изначально она использовалась для тестирования.

Напомним, ранее стало известно, что на аукционе в Москве на продажу выставят принадлежавший семье Шкловских диван, на котором часто ночевал Осип Мандельштам. Помимо софы, с молотка уйдут карандаш Анны Ахматовой, печать Антона Чехова и другие предметы, принадлежавшие известным писателям и поэтам, сообщает Газета.ru.