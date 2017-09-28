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Экономика
Путин распорядился упростить получение российского гражданства для инвесторов в ДФО
Экономика
Путин распорядился упростить получение российского гражданства для инвесторов в ДФО
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    Путин распорядился упростить получение российского гражданства для инвесторов в ДФО

    2:17  28 Сентября 2017
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    Путин распорядился упростить получение российского гражданства для инвесторов в ДФО

    Москва, 28 сентября. Владимир Путин дал правительству РФ поручение проработать вопрос об упрощении процедуры получения российского гражданства для крупных инвесторов в экономику регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО). Список поручений президента по итогам  поездки в ДФО 5-8 сентября опубликован на сайте Кремля.

    Речь в поручении идет об инвесторах, которые вкладывают в развитие территорий российского Дальнего Востока не менее 10 млн долларов.

    Напомним, о том, что крупные зарубежные инвесторы смогут получать российское гражданство в упрощенном порядке, президент заявил 7 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума.

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    Автор: Виталий Малясев
    #путин #россия #гражданство #дфо #инвесторы
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