Восемь человек пострадали при столкновении двух микроавтобусов на Ставрополье
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Ставрополь, 28 сентября. В результате столкновения двух микроавтобусов на Ставрополье пострадали восемь человек. Об этом сообщает УГИБДД по краю.
Как сообщается, в Предгорном районе около города Лермонтов водитель микроавтобуса Peugeot при повороте налево не пропустил другой микроавтобус марки Volkswagen. Это привело к дорожной аварии.
В результате, в ДТП пострадали восемь человек: водитель и пассажир Peugeot, а также водитель и пять пассажиров Volkswagen.
«Пострадавшие доставлены в больницы Лермонтова и Пятигорска. Обстоятельства ДТП, а также ответственность обоих водителей устанавливается. Проводится проверка», — приводит «Газета.ru» сообщение ведомства.