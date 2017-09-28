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Восемь человек пострадали при столкновении двух микроавтобусов на Ставрополье
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    Восемь человек пострадали при столкновении двух микроавтобусов на Ставрополье

    2:03  28 Сентября 2017
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    Восемь человек пострадали при столкновении двух микроавтобусов на Ставрополье

    Ставрополь, 28 сентября. В результате столкновения двух микроавтобусов на Ставрополье пострадали восемь человек. Об этом сообщает УГИБДД по краю.

    Как сообщается, в Предгорном районе около города Лермонтов водитель микроавтобуса Peugeot при повороте налево не пропустил другой микроавтобус марки Volkswagen. Это привело к дорожной аварии.

    В результате, в ДТП пострадали восемь человек: водитель и пассажир Peugeot, а также водитель и пять пассажиров Volkswagen.

    «Пострадавшие доставлены в больницы Лермонтова и Пятигорска. Обстоятельства ДТП, а также ответственность обоих водителей устанавливается. Проводится проверка», — приводит «Газета.ru» сообщение ведомства.

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    Автор: Антон Зарубин
    #дтп #ставрополь
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