Восемь человек пострадали при столкновении двух микроавтобусов на Ставрополье

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Ставрополь, 28 сентября. В результате столкновения двух микроавтобусов на Ставрополье пострадали восемь человек. Об этом сообщает УГИБДД по краю.

Как сообщается, в Предгорном районе около города Лермонтов водитель микроавтобуса Peugeot при повороте налево не пропустил другой микроавтобус марки Volkswagen. Это привело к дорожной аварии.

В результате, в ДТП пострадали восемь человек: водитель и пассажир Peugeot, а также водитель и пять пассажиров Volkswagen.