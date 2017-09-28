Экстренные службы Украины локализовали пожар на складе боеприпасов под Винницей

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Киев, 28 сентября. Экстренным службам Украины удалось локализовать пожар на складе боеприпасов в Винницкой области. Об этом сообщил Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин.

Во время заседания военного кабинета, возглавляемого украинским президентом Петром Порошенко, Чечеткин доложил об обстановке на месте инцидента в Калиновке, где произошла детонация части снарядов на складе боеприпасов.

«Пожар локализован. Мы не ожидаем дальнейшего распространения, и сейчас мы ликвидируем последние очаги задымления», – приводит его слова RT.

Из-за взрыва боеприпасов на складе были эвакуированы более 30 тысяч человек, проживающих в Калиновке и окрестных населенных пунктах. По данным СМИ на складе хранились ракеты к системам залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град».