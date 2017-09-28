План провалился: Ганчаренко прокомментировал проигрыш ЦСКА в игре с «МЮ»

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Москва, 28 сентября. План игры ПФК ЦСКА рухнул с первым пропущенным мячом от «Манчестер Юнайтед». Так прокомментировал проигрыш своей команды в домашнем матче Лиги чемпионов главный тренер красно-синих Виктор Ганчаренко.

«Если у нас и был какой-то план, он рухнул с первым пропущенным мячом. Уровень игры очень сильно упал, мы не успевали», — сообщил журналистам Ганчаренко на послематчевой пресс-конференции.

Самым тяжелым моментом Ганчаренко назвал то, что его игроки допускали ошибки в тех моментах, которые подробно обсуждались на тренировках.

В среду ЦСКА с разгромным счетом проиграл «Манчестер Юнайтед» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра в Москве завершилась со счетом 4:1, сообщала «Газета.ру».