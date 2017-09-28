Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Экономика
Путин распорядился упростить получение российского гражданства для инвесторов в ДФО
Спорт
План провалился: Ганчаренко прокомментировал проигрыш ЦСКА в игре с «МЮ»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    План провалился: Ганчаренко прокомментировал проигрыш ЦСКА в игре с «МЮ»

    1:44  28 Сентября 2017
    73

    План провалился: Ганчаренко прокомментировал проигрыш ЦСКА в игре с «МЮ»

    Москва, 28 сентября. План игры ПФК ЦСКА рухнул с первым пропущенным мячом от «Манчестер Юнайтед». Так прокомментировал проигрыш своей команды в домашнем матче Лиги чемпионов главный тренер красно-синих Виктор Ганчаренко.

    «Если у нас и был какой-то план, он рухнул с первым пропущенным мячом. Уровень игры очень сильно упал, мы не успевали», — сообщил журналистам Ганчаренко на послематчевой пресс-конференции.

    Самым тяжелым моментом Ганчаренко назвал то, что его игроки допускали ошибки в тех моментах, которые подробно обсуждались на тренировках. 

    В среду ЦСКА с разгромным счетом проиграл «Манчестер Юнайтед» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра в Москве завершилась со счетом 4:1, сообщала «Газета.ру».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Олеся Волкова
    #футбол #цска #манчестерюнайтед #лигачемпионов #ганчаренко
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 103633

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29465

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43057

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23283

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8907
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия до и после: ВКС РФ продолжают планомерное уничтожение ИГ — все об итогах двухлетней операции

        Сирия до и после: ВКС РФ продолжают планомерное уничтожение ИГ — все об итогах двухлетней операции

        19:07   27 Сентября 2017
        1299
        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        17:13   27 Сентября 2017
        1163
        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        15:44   27 Сентября 2017
        152
        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        12:22   27 Сентября 2017
        354