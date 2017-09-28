Минтранс договорился о временном возобновлении регулярных рейсов «ВИМ-Авиа»

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Москва, 28 сентября. Глава Минтранса РФ Максим Соколов достиг договоренности с аэропортами и топливозаправочными компаниями о бесперебойном обслуживании всех рейсов «ВИМ-Авиа», сообщает пресс-служба ведомства.

«Министром достигнуты принципиальные договоренности с аэропортами и топливозаправочными компаниями страны о бесперебойном обслуживании всех рейсов «ВИМ-Авиа», топливозаправка и аэропортовое обслуживание будет гарантировано предоставлено», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время, по данным Минтранса, завершается разработка плана по перевозке пассажиров регулярных рейсов авиакомпании. Пассажиров будут перевозить до 15 октября. С 16 октября перевозка будет полностью прекращена.

Уточняется, что аэропорт «Домодедово» выпустит пять самолетов «ВИМ-Авиа» во «Внуково», которые ранее были остановлены аэропортом за долги. Воздушные суда отправляются в турецкую Анталью. В течение четверга на воздушных судах в Россию вернутся порядка двух тысяч пассажиров чартерных рейсов.

Как сообщал ранее «Телеканал 360», в понедельник «ВИМ-Авиа» официально сообщила, что не имеет средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы.