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Экономика
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Минтранс договорился о временном возобновлении регулярных рейсов «ВИМ-Авиа»
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    Минтранс договорился о временном возобновлении регулярных рейсов «ВИМ-Авиа»

    1:21  28 Сентября 2017
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    Минтранс договорился о временном возобновлении регулярных рейсов «ВИМ-Авиа»

    Москва, 28 сентября. Глава Минтранса РФ Максим Соколов достиг договоренности с аэропортами и топливозаправочными компаниями о бесперебойном обслуживании всех рейсов «ВИМ-Авиа», сообщает пресс-служба ведомства.

    «Министром достигнуты принципиальные договоренности с аэропортами и топливозаправочными компаниями страны о бесперебойном обслуживании всех рейсов «ВИМ-Авиа», топливозаправка и аэропортовое обслуживание будет гарантировано предоставлено», — говорится в сообщении ведомства.

    В настоящее время, по данным Минтранса, завершается разработка плана по перевозке пассажиров регулярных рейсов авиакомпании. Пассажиров будут перевозить до 15 октября. С 16 октября перевозка будет полностью прекращена. 

    Уточняется, что аэропорт «Домодедово» выпустит пять самолетов «ВИМ-Авиа» во «Внуково», которые ранее были остановлены аэропортом за долги. Воздушные суда отправляются в турецкую Анталью. В течение четверга на воздушных судах в Россию вернутся порядка двух тысяч пассажиров чартерных рейсов.

    Минтранс договорился о временном возобновлении регулярных рейсов «ВИМ-Авиа»

    Как сообщал ранее «Телеканал 360», в понедельник «ВИМ-Авиа» официально сообщила, что не имеет средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы.

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    Автор: Олеся Волкова
    #минтранс #соколов #вим-авиа #авиа
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