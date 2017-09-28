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Экономика
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Политика
Небензя призвал ООН проверить данные о поставках гумпомощи в Сирию
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    Небензя призвал ООН проверить данные о поставках гумпомощи в Сирию

    1:18  28 Сентября 2017
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    Небензя призвал ООН проверить данные о поставках гумпомощи в Сирию

    Нью-Йорк, 28 сентября. ООН следует проверить данные о поставках гуманитарной помощи в Сирию. С таким заявлением выступил в ООН постпред РФ Василий Небензя, подняв на заседании по Сирии проблему распределения гуманитарной помощи.

    По словам Небензя, гуманитарная помощь часто не доходит до местного населения, оседая у главарей местных бандитов. Потом она перепродается на черном рынке или служит валютой, за которую покупается лояльность местных жителей.  

    «Представители ООН, к сожалению, часто не ведают вообще, в чьи руки попадает гумпомощь. Также достоверно известно, что потребности людей в гуманитарном содействии нередко подсчитываются неверно, завышаются в разы, когда речь идет о территориях под контролем оппозиции или террористов»,  – подчеркнул Небензя.

    Он отметил, что надеется на ускорение процедуры согласования проводки конвоев до 2-3 дней. Главную роль в этом должен сыграть трехсторонний механизм с участием России, Сирии и ООН, добавил российский дипломат.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #оон #гуманитарная помощь #небензя
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