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ВВС США в Афганистане по ошибке нанесли удар по мирным жителям, есть жертвы
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    ВВС США в Афганистане по ошибке нанесли удар по мирным жителям, есть жертвы

    1:06  28 Сентября 2017
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    ВВС США в Афганистане по ошибке нанесли удар по мирным жителям, есть жертвы

    Вашингтон, 28 сентября. Американская авиация, действующая в Афганистане, нанесла удар по мирным жителям возле аэропорта Кабула. Как заявил пресс-служба НАТО, изначальной целью были боевики движения «Талибан»1, однако из-за сбоя ракеты поражены были мирные жители.

    Пресс-служба НАТО рассказала, что боевики отрыли огонь из минометов, а также использовали террористов-смертников. В ответ подразделение быстрого реагирования Афганистана совместно с ВВС США нанесли ответный авиаудар.

    «К сожалению, одна из ракет дала сбой, что повлекло потери среди мирного населения», – приводит текст сообщение газета «Известия».

    Число погибших или пострадавших пресс-служба НАТО пока не раскрывает. По факту авиаудара начато расследование.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Антон Зарубин
    #сша #афганистан #авиаудар
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