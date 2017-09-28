ВВС США в Афганистане по ошибке нанесли удар по мирным жителям, есть жертвы

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Вашингтон, 28 сентября. Американская авиация, действующая в Афганистане, нанесла удар по мирным жителям возле аэропорта Кабула. Как заявил пресс-служба НАТО, изначальной целью были боевики движения «Талибан»1, однако из-за сбоя ракеты поражены были мирные жители.

Пресс-служба НАТО рассказала, что боевики отрыли огонь из минометов, а также использовали террористов-смертников. В ответ подразделение быстрого реагирования Афганистана совместно с ВВС США нанесли ответный авиаудар.

«К сожалению, одна из ракет дала сбой, что повлекло потери среди мирного населения», – приводит текст сообщение газета «Известия».

Число погибших или пострадавших пресс-служба НАТО пока не раскрывает. По факту авиаудара начато расследование.

1 Организация запрещена на территории РФ.