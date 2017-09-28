Основным кандидатом на пост главы Дагестана СМИ назвали замглавы Росгвардии

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Москва, 28 сентября. Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов может стать главным кандидатом на пост главы Дагестана. Об этом заявил сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа Руслан Курбанов.

Курбанов сообщил, что Меликова готовили на этот пост несколько лет. В частности, именно для того, чтобы «поближе ознакомиться с республикой», его назначили полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Курбанок добавил, что Меликов уже отказывался ранее от должности главы Дагестана.

Ранее СМИ сообщали, что глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил о намерении уйти в отставку.