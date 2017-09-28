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Новости Сирии
Сирия выступила за присоединение КНР, Египта, ОАЭ, Ирака к переговорам в Астане
Новости Сирии
Сирия выступила за присоединение КНР, Египта, ОАЭ, Ирака к переговорам в Астане
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    Сирия выступила за присоединение КНР, Египта, ОАЭ, Ирака к переговорам в Астане

    0:46  28 Сентября 2017
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    Сирия выступила за присоединение КНР, Египта, ОАЭ, Ирака к переговорам в Астане

    Москва, 28 сентября. Дамаск известил российскую сторону о том, что приветствует присоединение Китая, Египта, ОАЭ и Ирака к астанинскому процессу по Сирии в качестве наблюдателей. Об этом заявил глава МИД САР Валид Муаллем.

    «Мы сообщили российской стороне, что будем приветствовать присоединение пяти государств в качестве наблюдателей в Астане», — заявил Муаллем в интервью телеканалу RT.

    По его словам, это Китай, ОАЭ, Ирак и Египт. Пятое государство дипломат не назвал.

    Сирия выступила за присоединение КНР, Египта, ОАЭ, Ирака к переговорам в Астане

    Напомним, 14-15 сентября на переговорах по Сирии в Астане завершилось оформление четырех зон деэскалации, договоренности о создании которых были достигнуты при участии России, Ирана, Турции, США, Иордании и ООН.

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    Автор: Олеся Волкова
    #сирия
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