Нацгвардия Украины будет нести круглосуточное дежурство в населенных пунктах под Винницей

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Киев, 27 сентября. Нацполиция и Нацгвардия Украины объявили, что намерены вести круглосуточное дежурство в населенных пунктах Винницкой области, где накануне в Калиновке произошла серия взрывов на складе боеприпасов.

Руководство национальной полиции заявило, что военнослужащие Нацгвардии, а также органы охраны правопорядка будут обеспечивать безопасность как в Калиновке, так и в соседних населенных пунктах.

«Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии будут круглосуточно нести службу по обеспечению порядка и безопасности людей в Калиновке и близлежащих населённых пунктах, где была проведена эвакуация населения из-за взрывов на военных складах», — приводит RT заявление пресс-службы Нацполиции.

Ранее министерство обороны Украины выступило с заявлением, в котором сообщило, что взрывы на складе под Винницей прекратились.