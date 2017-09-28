Закупку хрустальных погон в Росгвардии объяснили воинской традицией

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Москва, 28 сентября. Росгвардия традиционно дарит высшим офицерам, которые служат более 30 лет, сувенир в виде погон из хрусталя, разъяснили в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве сообщили, что «вручение символических погон является давней воинской традицией, которой придерживается и Росгвардия в поощрении своих офицеров».

Как сообщает ТАСС, в Росгварлии подчеркнули, что «такие относительно недорогие в денежном эквиваленте подарки бесценны как поощрение».

Ранее стало известно, что Росгвардия объявила тендер на закупку 104 пар генерал-майорских, генерал-лейтенантских и генерал-полковничьих погон из хрусталя. Как сообщала «Газета.ру», закупочная стоимость каждой пары хрустальных погон 5,6 тыс. рублей. В тендере отмечалось, что стоимость услуги не должна превышать 582,4 тысячи рублей.