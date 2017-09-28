Муаллем рассказал, как будет решаться вопрос нелегального присутствия США в Сирии

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Москва, 28 сентября. Дамаск будет пытаться дипломатическим путем решить вопрос американского присутствия в стране, но готов рассмотреть любые варианты, если дипломатия окажется бессильной. Об этом заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

Муаллем подчеркнул, что сирийские дипломаты «будут стучаться во все дипломатические двери, потому что американское военное присутствие в Сирии незаконно». Глава внешнеполитического ведомства, напомнил, что сирийское правительство не давало согласие на присутствие военных сил США в стране. По его словам, когда дипломатия окажется бессильной, власти страны «рассмотрят другие варианты».

«Американцы пришли к нам, а не мы к ним. Поэтому мы выступаем за суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирии. В рамках этого принципа мы и будем действовать», — заявил Муаллем в интервью телеканалу RT.

Напомним, международная коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Ираке и Сирии операцию против террористической группировки «Исламское государство»2 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом в Сирии коалиция действует без разрешения властей страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.