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Боевики ИГ планировали атаку в Стамбуле по сценарию бостонского теракта
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    Боевики ИГ планировали атаку в Стамбуле по сценарию бостонского теракта

    23:55  27 Сентября 2017  /обновлено: 23:55  27 Сентября 2017
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    Боевики ИГ планировали атаку в Стамбуле по сценарию бостонского теракта

    Анкара, 27 сентября. Полиция Турции сообщила о задержании трех боевиков террористической группировки «Исламское государство»2 (ИГ1, запрещена в РФ), планировавших проведение теракта в Стамбуле по сценарию «бостонского».

    Как сообщает Hürriyet Daily News, во время проведения обысков в домах задержанных были обнаружены документы с инструкциями по сбору самодельного взрывного устройства, подобного использованным при теракте во время бостонского марафона в 2013 году. 

    По данным издания, в общей сложности 12 сентября полиция задержала 25 иностранцев, трое из которых собирались организовать «сенсационные атаки».

    Сообщается, что 22 из задержанных депортировали. Еще двое граждан Индонезии и один гражданин Сирии были арестованы по подозрению в членстве в ИГ.

    Отмечается, что криминалисты завершили изучение зашифрованных цифровых документов, конфискованных у предполагаемых боевиков. На записях оказались запечатлены кадры казней и фотографии, сделанные для пропагандистских целей. Отмечается, что ролики не были ранее опубликованы в Сети.

    Боевики ИГ планировали атаку в Стамбуле по сценарию бостонского теракта

    Напомним, 15 апреля 2013 года во время проведения традиционного бостонского марафона произошло три взрыва, в результате чего погибли три человека, свыше 280 получили ранения. Как сообщала «Газета.ру», подозреваемыми стали выходцы из Чечни братья Царнаевы. Старший Тамерлан был убит во время перестрелки с полицией, а младший Джохар получил ранение и попал на скамью подсудимых. В мае текущего года суд приговорил его к смертной казни. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Олеся Волкова
    #иг #турция #игил #стамбул #исламскоегосударство
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