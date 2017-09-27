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«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов
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    «Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов

    23:39  27 Сентября 2017
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    «Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов

    Москва, 27 сентября. ЦСКА с разгромным счетом проиграл домашний матч против «Манчестер Юнайтед» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Английский клуб одержал победу со счетом 4:1.

    Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Игру судил шведский арбитр Юнас Эрикссон.

    Гости очень быстро открыли чет – уже на пятой минуте Ромелу Лукаку успешно поразил ворота Акинфеева. На 18-й минуте Антони Марсьяль исполнил пенальти, добавив еще одно очку к счета «Манчестер Юнайтед». А на 26-й минуте Лукаку оформил дубль, забив третий мяч в ворота хозяев.

    Во втором тайме ЦСКА не смог переломить игру. Английская команда еще раз увеличила счет – на 57-й минуте Генрих Мхитарян ворвался в штрафную и сумел обыграть Акинфеева.

    На 90-й минуте ЦСКА все же забил «гол престижа»: Константин Кучаев получил передачу от Головина и успешно пробил по воротам де Хеа. 

    Итоговый счет матча – 4:1. в пользу «Манчестера».

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #футбол #цска #манчестер #лига чемпионов
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