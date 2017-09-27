Пытавшейся примкнуть к ИГ Карауловой «доверили острые предметы»

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Москва, 27 сентября. Осужденная за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство»2 (ИГ1, запрещена в РФ) бывшая студентка МГУ Александра Иванова (Варвара Караулова) в колонии будет учиться на юриста, а пока работает закройщицей. Об этом сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.

Адвокат рассказал, что обучаться юриспруденции его подзащитная будет заочно. Все необходимые материалы ей будут присылать в колонию. Он отметил, что практика заочного обучения довольно распространена в российских колониях, так вполне можно получить и второе высшее образование.

Как сообщил РИА Новости Бадамшин, в настоящее время Караулова работает на производстве закройщицей. «Ей доверили острые предметы», — добавил адвокат.

Варвара Караулова сменила имя и стала Александрой Ивановой. В октябре 2015 года ее арестовали за попытку примкнуть к ИГ. Как сообщала «Газета.ру», ее задержали в Стамбуле, откуда она тайно собиралась попасть в Сирию. В марте Верховный суд РФ подтвердил 4,5-летний срок заключения Карауловой.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.