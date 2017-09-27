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Новости Сирии
Сирия выступила за присоединение КНР, Египта, ОАЭ, Ирака к переговорам в Астане
Политика
Россия надеется на успех межсирийских переговоров в Женеве в конце октября – Небензя
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    Россия надеется на успех межсирийских переговоров в Женеве в конце октября – Небензя

    23:23  27 Сентября 2017
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    Россия надеется на успех межсирийских переговоров в Женеве в конце октября – Небензя

    Нью-Йорк, 27 сентября. Россия рассчитывает на успех нового раунда межсирийских переговоров в Женеве. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    Во время выступления на встрече Совета Безопасности ООН, посвященной Сирии, Небензя отметил важность переговоров по Сирии, проходящих в Астане. По его словам, астанинский процесс вдохнул новую жизнь в межсирийские переговоры под эгидой ООН.

    «Мы видим, что это придало импульс женевскому процессу под руководством Стаффана де Мистуры. Рассчитываем на начало прямых переговоров сторон», – приводит слова российского постпреда «Газета.ru».

    Небензя добавил, что рассчитывает на успех нового раунда в Женеве, который пройдет в конце октября.

    Напомним, что ранее спецпосланник ООН Стаффан де Мистура объявил, что очередной раунд переговоров в Женев пройдет не позднее начала ноября.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #оон #женева #небензя
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