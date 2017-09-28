Рэпер Oxxxymiron сыграет злодея в экранизации романа Пелевина

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Москва, 27 сентября. Рэпер Oxxxymiron (настоящее имя – Мирон Федоров) сыграет роль главного антагониста в экранизации романа Виктора Пелевина «Empire V». Об этом рэпер написал в своем Twitter.

Oxxxymiron написал о своих планах сняться в кино, сравнив себя с американским рэпером Ice Cube.

Как написал режиссер картины Виктор Гинзбург, ему нужно было найти для фильма «настоящее зло», которое он нашел в Мироне Федорове. Главную роль в фильме исполнит Павел Табаков. Oxxxymiron, в свою очередь, сыграет роль Митры, пишет «Газета.ru».