Жуткое видео с места ДТП, в котором погиб актер сериала «Физрук», появилось в Сети

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Москва, 27 сентября. В Сети появилось видео с места ДТП на Московской кольцевой дороге, в котором погиб 18-летний актер из сериала «Физрук» Егор Клинаев.

Автокатастрофа произошла днем 27 сентября. Клинаев проезжал по МКАД и остановился возле машин, попавших в аварию. Молодой человек собирался помочь пострадавшим в ДТП и вышел из автомобиля. Его вместе с двумя водителями сбил проезжавший мимо автомобиль Honda Accord. Затем иномарка протаранила еще несколько машин.

Как сообщает «Телеканал 360», актер погиб на месте. Двух пострадавших доставили в больницу. У одного скальпированная рана головы, у другого — ушиб мягких тканей.

На опубликованной видеозаписи видны последствия жуткого ДТП: машины буквально искорежены, одна из них — перевернута.