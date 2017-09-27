Иракский Курдистан готов начать переговоры об отправке наблюдателей в аэропорты

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Эрбиль, 27 сентября. Власти Иракского Курдистана объявили о своей готовности начать переговоры с правительством Ирака об отправке наблюдателей в аэропорты автономного региона.

С таким заявлением выступил министр транспорта и коммуникаций Иракского Курдистана Мавлюд Мурад.

Он заявил, что руководство Иракского Курдистана приняло решение обсудить с Багдадом вопрос об отправке наблюдателей в международные аэропорты в городах Эрбиль и Сулеймания.