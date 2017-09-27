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Авиация США нанесла удар по мирным жителям в Афганистане
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    Авиация США нанесла удар по мирным жителям в Афганистане

    22:47  27 Сентября 2017
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    Авиация США нанесла удар по мирным жителям в Афганистане

    Кабул, 27 сентября. При отражении атаки боевиков в Афганистане авиация США случайно нанесла удар по невиновным, есть пострадавшие. Об этом говорится в заявлении штаба операции «Решительная поддержка», которую проводят в стране США и их союзники.

    В сообщении штаба отмечается, что боевики предприняли атаку в окрестностях аэропорта в Кабуле. Силы США, оказывающие поддержку афганским силам безопасности, нанесли авиаудар. 

    «К несчастью, одна из ракет неправильно сработала, в результате чего были пострадавшие. «Решительная поддержка» глубоко сожалеет, что мирным жителям был причинен вред», — говорится в сообщение штаба.

    При этом сообщается, что боевики атаковали аэропорт, используя гражданских лиц в качестве щита и прикрытия.

    Как сообщает «Газета.ру», целью обстрела аэропорта боевиками был министр обороны США Джеймс Мэттис, прибывший в Кабул с официальным визитом.

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    Автор: Олеся Волкова
    #сша #афганистан
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