Авиация США нанесла удар по мирным жителям в Афганистане

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Кабул, 27 сентября. При отражении атаки боевиков в Афганистане авиация США случайно нанесла удар по невиновным, есть пострадавшие. Об этом говорится в заявлении штаба операции «Решительная поддержка», которую проводят в стране США и их союзники.

В сообщении штаба отмечается, что боевики предприняли атаку в окрестностях аэропорта в Кабуле. Силы США, оказывающие поддержку афганским силам безопасности, нанесли авиаудар.

«К несчастью, одна из ракет неправильно сработала, в результате чего были пострадавшие. «Решительная поддержка» глубоко сожалеет, что мирным жителям был причинен вред», — говорится в сообщение штаба.

Insurgents attack near Hamid Karzai International Airport, using civilians as shield and cover. pic.twitter.com/BQ9gK0QUz9 — Resolute Support (@ResoluteSupport) September 27, 2017

При этом сообщается, что боевики атаковали аэропорт, используя гражданских лиц в качестве щита и прикрытия.

Как сообщает «Газета.ру», целью обстрела аэропорта боевиками был министр обороны США Джеймс Мэттис, прибывший в Кабул с официальным визитом.