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Новости Сирии
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Сумма иска «Нафтогаза» к России может вырасти до $8 млрд
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    Сумма иска «Нафтогаза» к России может вырасти до $8 млрд

    23:38  27 Сентября 2017
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    Сумма иска «Нафтогаза» к России может вырасти до $8 млрд

    Киев, 27 сентября. Сумма требований «Нафтогаза Украины» по иску к России за активы в Крыму может быть поднята до 8 миллиардов долларов. Об этом заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

    По его словам, решение Гаагского суда ожидается к концу 2018 года.

    «К тому времени будет $5 млрд плюс $2 млрд процентов уже набежало, плюс ещё набежит миллиард, то есть будет приблизительно $8 млрд», — приводит слова Ветренко RT.

    Напомним, что 20 сентября стало известно, что «Нафтогаз» подал иск в Гаагский суд против России. Украинская компания требует возместить ей пять миллиардов убытков в связи с потерей активов в Крыму.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #россия #иск #крым #нафтогаз
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