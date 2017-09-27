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Политика
Де Мистура озвучил дату проведения нового раунда переговоров по Сирии в Женеве
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    Де Мистура озвучил дату проведения нового раунда переговоров по Сирии в Женеве

    22:31  27 Сентября 2017  /обновлено: 22:54  27 Сентября 2017
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    Де Мистура озвучил дату проведения нового раунда переговоров по Сирии в Женеве

    ООН, 27 сентября. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердил намерение созвать новый раунд переговоров по Сирии в Женеве в конце октября — начале ноября. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН.

    Де Мистура дал правительству и оппозиции около месяца на подготовку к участию в консультациях.

    На заседании Совбеза ООН политик подтвердил, что намеревается «созвать восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве в течение месяца». Точная дата переговоров, по его словам, пока не определена. Известно, что они пройдут не позже конца октября или начала ноября.

    Де Мистура призвал все стороны конфликта «серьезно подготовиться к участию в женевских переговорах без предварительных условий».

    Де Мистура озвучил дату проведения нового раунда переговоров по Сирии в Женеве

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    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #оон
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