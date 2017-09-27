Депутаты в нокауте: видео драки в Киевском облсовете появилось в Сети

В Избранное

Киев, 27 сентября. В Сети появилось видео драки депутатов от «Блока Петра Порошенко» и партии «Батькивщина» в Киевском областном совете. Пользователи соцсетей высмеяли политиков, разбивших друг другу носы и вырвавших «с корнем» микрофон.

О потасовке депутатов сообщил на своей странице в Facebook активист партии «Свобода» Александр Аронец. По его словам, конфликт разгорелся из-за требований БПП отправить в отставку руководство совета.

«На защиту Стариковой (глава облсовета) встал депутат от «Батькивщины» Хахулин, на которого напал Карлюк и брутально избил. Депутат лежит, ему вызвали скорую», — рассказал Аронец.

На записи запечатлено, как под общие крики к Анне Стариковой подходит представитель БПП Виталий Карлюк и отбирает у нее микрофон. В ситуацию попытался вмешаться член «Батькивщины» Владислав Хахулин, но получил от Карлюка удар в лицо и упал. На заключительных кадрах Хахулина, лежащего на полу, поливают водой, а Старикова демонстрирует на камеру микрофон с оборванными проводами.

Разбитые носы депутатов, судя по комментариям в соцсетях, не вызвали у простых украинцев жалости. «Хорошо бы, если бы эти гниды поубивали друг друга», — пишет один из комментаторов. «Надо, чтобы они делали выездные сессии и стрелялись», — согласен с ним другой.